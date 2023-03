Aandacht voor gestolen gitaren Kensington in Opsporing Verzocht: ’Weinig succes’

„Alle beetjes helpen, tot nu toe weinig succes, maar wie weet”, aldus Starreveld, die al verscheidene oproepen heeft gedaan en zelfs contact heeft gehad met een privédetective om het dark web - „de schimmige kant van het internet” - af te zoeken. „Tot dusver helaas weinig hits.”

De vier gitaren zijn bij elkaar tussen 15.000 en 20.000 euro waard, aldus de gitarist. „Dat is gewoon heel veel geld, maar ik heb persoonlijk meer emotionele waarde wat ik aan die gitaren toedicht.” Starreveld heeft met de instrumenten veel liedjes geschreven en shows gespeeld, waaronder die in de Ziggo Dome en de Johan Cruijff ArenA.

De instrumenten werden in de nacht van 11 op 12 februari ontvreemd uit een muziekstudio in Benschop. De diefstal van de gitaren van Starreveld staat niet op zichzelf. In februari en maart werd ook bij andere muziekstudio’s in Doorn en Hoogeloon ingebroken. Ook daar is voor tonnen aan apparatuur en instrumenten meegenomen.