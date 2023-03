Aandacht voor gestolen gitaren Kensington in Opsporing Verzocht

De oproep in het tv-programma lijkt de laatste hoop voor de bekende gitarist. Vorige week vertelde Starreveld voor aanvang van de 3FM Awards in Den Haag nog dat hij ervan uitging dat de instrumenten niet meer zouden terugkomen. „Ik heb me er wel een beetje bij neergelegd dat ze forever ever weg zijn. En ergens denk ik soms ook dat ik het misschien moet zien als een afronding van deze periode met de band. Dat ik met zowel een nieuwe zanger als nieuwe gitaren door moet”, vertelde hij, verwijzend naar het recente vertrek van zanger Eloi Youssef. „En af en toe denk ik gewoon een heleboel scheldwoorden.”

De diefstal van de gitaren van Starreveld staat niet op zichzelf. In februari en maart werd ook bij andere muziekstudio’s in Doorn en Hoogeloon ingebroken. Ook daar is voor tonnen aan apparatuur en instrumenten meegenomen. Ook die zaken komen dinsdag in Opsporing Verzocht aan bod.

„De studio van vriend en Kensington-crewlid Jordi is vannacht leeggeroofd”, liet Starreveld vorige maand weten. „Ontzettend kut. Er zijn heel veel spullen weg, waaronder vier van mijn gitaren.” Hij riep zijn volgers op om ’een oogje in het zeil’ te houden en deelde meerdere keren foto’s van zijn gestolen gitaar. Naast instrumenten zijn ook onder meer microfoons en computers meegenomen.