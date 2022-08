Whoopi Goldberg: ’God steunt abortus’

Whoopi raakte tijdens de uitzending van woensdagavond verzeild in een pittige discussie met de conservatieve Elizabeth Hasselbeck, die nadat ze de show drie jaar geleden verliet weer is teruggekeerd. „God heeft ons slim genoeg gemaakt om te weten wanneer het niet voor ons zou werken. Dat is het mooie van het geven van keuzevrijheid”, zei Goldberg toen het onderwerp abortus ter sprake kwam.

Hasselbeck stribbelde tegen, maar Whoopi walste volledig over haar heen. Ze erkende dat haar relatie met God soms wat moeizaam is, maar: „Ik weet ook dat God me slim genoeg heeft gemaakt om te weten dat als er alternatieven zijn die voor mij kunnen werken, ik ze zal onderzoeken. Maar ik weet ook dat God wil dat je anderen moet behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Ik zal die beslissing dus nooi voor een ander nemen.”

Goldberg benadrukt wel dat ze het eens is met haar co-host dat alle levens kostbaar zijn en dat ’God geen fouten maakt’, maar dat de keuze hebben heel belangrijk is. Ze verduidelijkt bovendien dat ’niemand het leuk vindt’ om een abortus te ondergaan en dat pro-choice niet betekent dat je niet ook pro-life bent.

De Republikeinse Hasselbeck had zich duidelijk voorbereid op de discussie. Ze haalde een theedoek tevoorschijn met daarop de tekst: „Ik zou het met je eens kunnen zijn, maar dan hebben we het allebei fout.”

Whoopi Goldberg sprak zich in mei ook al uit over de kwestie. „Een beslissing tot een abortus is niet makkelijk, het is niet iets dat je zomaar doet. Het is afschuwelijk en als er dan nu mensen zijn die zeggen dat je in de hel belandt wanneer je abortus pleegt, dan kijk je niet naar humanitaire zaken. En dat is niet oké. Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen wat ze wel of niet met hun lichaam doen”, stelde ze destijds.