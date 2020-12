Tyler Perry schenkt ton voor rechtszaak Breonna Taylor

Taylor was een van de gezichten van de opleving van de Black Lives Matter-beweging afgelopen voorjaar. De 26-jarige kwam in maart om het leven toen de politie 32 schoten loste in haar woning. De agenten hadden een huiszoekingsbevel als onderdeel van een drugsonderzoek. Zij stellen dat ze kenbaar hebben gemaakt dat ze het appartement binnendrongen, maar Walker zegt dat nooit gehoord te hebben. Hij dacht dat het om indringers ging en loste een ’waarschuwingsschot’. Dat werd beantwoord met de kogels die Taylor fataal werden. Er werd geen drugs aangetroffen in de woning.

Een van de agenten werd tijdens de inval geraakt in zijn been en beweert dat het daarbij om het schot van Walker ging. Onderzoek heeft dat kunnen bewijzen noch ontkrachten, maar de agent klaagt Walker aan voor mishandeling en emotionele schade. Vrienden van Walker startten een crowdfundactie met als doel 100.000 dollar binnen te halen voor de juridische kosten van deze zaak. Met de donatie van Perry was dat bedrag zondag in één keer bij elkaar gehaald.

De komiek, acteur en filmstudio-eigenaar staat bekend om zijn filantropische acties. Perry, die zich sinds september miljardair mag noemen, richtte in 2016 de Tyler Perry Foundation op, die verschillende goede doelen in en om zijn thuisstad Atlanta steunt. In de zomer gaf hij duizend tegoedbonnen voor de supermarkt weg in armere wijken en hij doneerde een truck aan een organisatie die dakloze vrouwen aan menstruatieproducten helpt. Tijdens de Amerikaanse feestdag Thanksgiving gaf hij duizenden maaltijden weg. Ook regelde Perry dit voorjaar een privévliegtuig zodat familieleden van George Floyd zijn uitvaart konden bijwonen.