Derde seizoen You op komst

In gesprek met Entertainment Tonight over een van de personages uit het tweede seizoen, versprak Badgley zich. „Ze lijkt niet op hetzelfde soort roofdier als ik ben. Ze lijkt niet op degene die ze is in seizoen drie...”, praatte de 33-jarige acteur zijn mond voorbij. Hij sloeg zichzelf meteen voor zijn kop om zijn fout.

Penn wist echter niets te vertellen over wat er gaat gebeuren in het derde seizoen. Wel vindt hij dat zijn eigen personage moet worden gestraft. „Wat betekent dat? Moet hij de gevangenis in? Of betekent het dat hij dood moet? Ik weet het niet.”