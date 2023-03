Erik van der Hoff maakt tv-comeback op Net5

Net5 bevestigt de vierdelige muziekquiz in een persbericht. In de spelshow moeten twee teams bekende Nederlanders bewijzen hoeveel ze van muziek weten. Dat doen ze door algemene kennisvragen te beantwoorden, songteksten af te maken en liedjes te raden. Onder anderen Winston Gerschtanowitz, Evelien de Bruijn en Horace Cohen doen mee.

Het blok

De grote muziekquiz is het eerste tv-programma in jaren dat Van der Hoff voor zijn rekening neemt. In het verleden was hij een vaste waarde op Net5 waar hij bekend stond om de vele woon- en verbouwprogramma’s die hij presenteerde zoals Het blok, SamenWonen en House Rules NL. Hij heeft ook al ervaring als quizmaster: in 2007 tekende hij voor de presentatie van de spelshow Ben je slimmer dan een kind?

Van der Hoff was de afgelopen jaren vooral actief achter de schermen als producent. In 1996 was hij een van de mede-oprichters van productiebedrijf BlazHoffski en stond hij aan de wieg van programma’s als Hello goodbye, First dates, Toren C en Keuringsdienst van waarde. Van der Hoff verliet het bedrijf in 2019 en is inmiddels een van de drijvende krachten achter De Coproducent, een samenwerkingsverband voor creatieve geesten in de omroepwereld.

De grote muziekquiz is vanaf woensdag 4 april te zien bij Net5.