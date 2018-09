Een poging van de KRO om de populaire ochtendshow over te nemen, nadat het al eerder presentatrice Eva Jinek had aangetrokken, is daarmee mislukt. WNL verzette zich daartegen en sprak van ’een roof’ en omroeppolitiek spel. WNL op Zondag werd afgelopen weken al gepresenteerd door beurtelings Paul Jansen en Charles Groenhujsen, samen met financieel journaliste Janneke Willemse.

Volg ons ook op Twitter