Dit deden de sterren voordat ze beroemd werden: ’Ik was verkleed als een banaan’

Megan Fox kan zich haar tijd als medewerkster in een smoothiebar nog goed herinneren. „Ik was verkleed als een banaan.” Ⓒ The Ellen Show

Achter de kassa in de supermarkt, in de bediening van een café of een krantenwijk: bijna iedereen heeft weleens een bijbaantje gehad. Zo ook de bekende Hollywoodsterren van nu. Hoewel deze celebs tegenwoordig zwemmen in het geld, zijn ook zij ooit ergens onderaan de carrièreladder begonnen.