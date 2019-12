Waylon voegt extra shows toe aan theatertournee

De eerste nieuwe show is op 7 maart in Theater de Lievekamp in Oss. De laatste voorstelling vindt plaats op 2 oktober in het Atlas Theater in Emmen. Tussendoor reist Waylon langs onder meer Groningen, Spijkenisse, Leeuwarden en Hoorn.

De zanger staat sinds september met My Heroes Have Always Been Cowboys in het theater. De show gaat over zijn jeugd, het jaar bij de Amerikaanse countryzanger Waylon Jennings en de rouw na diens dood. Ook blikt Waylon terug op zijn nieuwe start bij Holland’s Got Talent, terug naar de roots met The Common Linnets en uiteindelijk de rust van het nieuwe vaderschap.