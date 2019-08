Missy Elliott voor het eerst sinds 2003 op VMA’s

De Video Vanguard Award werd eerder gewonnen door David Bowie, Madonna, Michael Jackson en Kanye West. Elliott zal dit jaar niet alleen de prijs in ontvangst nemen tijdens de ceremonie in het Amerikaanse Newark, ook zal ze voor het eerst sinds 2003 het podium betreden van de VMA’s. Komiek Sebastian Maniscalco zal de show presenteren.

Voor het eerst zal tijdens de ceremonie ook een prijs uitgereikt worden voor het beste nummer in het genre K-Pop, oftewel popmuziek uit Zuid-Korea.

Elliott heeft een succesvol jaar achter de rug. Ze was de eerste vrouwelijke rapper die in de Songwriting Hall of Fame terechtkwam. Ook ontving ze een eredoctoraat van de Hogeschool van Berklee.