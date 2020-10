Meghan en Suits-collega Patrick J. Adams zijn elkaar niet uit het oog verloren

„We hebben elkaar een paar keer ge-sms’t. We begonnen ongeveer tegelijkertijd aan kinderen, maar haar familie is natuurlijk wat bekender”, zegt Patrick in gesprek met Entertainment Tonight. „Ik ben superblij dat ze weer terug is aan deze kant van de oceaan en ik zou haar graag snel weer zien. Ze heeft het ontzettend druk, dus hopelijk laat de tijd het toe. Maar ik ben trots op alles wat ze doet.”

Patrick werd in oktober 2018 vader van zijn dochtertje Aurora en Meghan beviel in mei vorig jaar van haar zoontje Archie. Het zou Patrick ’geweldig’ lijken om de twee samen te kunnen laten spelen. „Dat laat ik aan Meghan, ze is een ontzettend drukbezette vrouw.”