Camilla spreekt op receptie over huiselijk geweld

Camilla verwelkomde op Clarence House onder andere werknemers en mensen die zijn geholpen door SafeLives. In een speech vertelde Camilla de aanwezigen over haar eerste kennismaking met de organisatie. „Ik bezocht SafeLives voor het eerst in 2016, en zoals ik vaker heb gezegd, heeft die memorabele dag mijn interesse in huiselijk geweld aangewakkerd. Ik kende mensen die daar het slachtoffer van waren, maar ik was geschokt en beangstigd door hoeveel mensen in de wereld daar mee te maken hebben.”

De hertogin sprak verder lovende woorden voor slachtoffers die hun verhaal deden. „Ik heb het voorrecht gehad om ontzettend dappere vrouwen te horen die de moed hadden hun verhaal te vertellen. Hartverscheurende verhalen die bij velen de tranen deden vloeien. Maar elk verhaal dat wordt verteld verbreekt het taboe over huiselijk geweld, zodat andere slachtoffers kunnen weten dat er hoop voor ze is en zij niet alleen zijn.”