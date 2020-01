Filmrecensie: ’Out stealing horses’ ✭✭✭✭

Lang geleden bracht hij daar een zomer door bij zijn vader (Tobias Santelmann). Een tijd vol zoete én pijnlijke herinneringen.

In deze verfilming van Per Pettersons gelijknamige roman uit 2003 dringt het verleden zich nog sterker op wanneer Trond zijn buurman herkent van vroeger. Hij zegt daar niets over, maar hun nachtelijke ontmoeting in de sneeuw katapulteert hem naar de tijd van toen. Skarsgård blijft daarbij de verteller, Jon Ranes is te zien als de jonge Trond. Een jongen die zich laaft aan het landschap en de overweldigende natuur, zijn stoere vader bewondert en een eerste onbeantwoorde liefde koestert. Daarnaast is hij getuige van verschillende menselijke tragedies die ook hem raken.

Terugblik

De zijsprongen van het verhaal blijven de literaire oorsprong van Out stealing horses verraden, maar regisseur Hans Petter Moland (A somewhat gentle man, Kraftidioten) laat zich daardoor niet uit het veld slaan. Hij maakt van zijn film een sensuele en sensitieve vertelling, die onze ogen streelt en onze oren niet enkel woorden laat horen. Trond is daarbij een hoofdpersoon die al terugblikkend de valkuilen van zelfbeklag en moordend schuldgevoel weet te ontwijken. Hij waardeert de schoonheid van zijn herinneringen, zonder het verleden te idealiseren. Dat inspireert.