’Epstein gebruikte boshut van kunstacademie om meisjes te rekruteren’

Het heet het Interlochen Centre for Arts en deze kunstopleiding kent een enorm aanzien. Het is een zogeheten boarding high school met klassen 9 tot 12, wat betekent dat de jongste studenten zo’n 14 en 15 jaar zijn en de oudere studenten 16 of 17 jaar oud.

Van Jeffrey Epstein kreeg deze academie tussen 1990 en 2003 regelmatig donaties, onder meer om daarmee een grote blokhut neer te zetten in de bossen op het terrein. De hut kreeg de naam Jeffrey Epstein Scholarship Lodge.

Volgens een overeenkomst die gepaard ging met de donatie, mocht de miljardair de blokhut zelf twee weken per jaar gebruiken. De academie beweert echter dat Epstein er al die jaren maar één keer geweest, een week in augustus in het jaar 2000.

Verschillende oud-studenten beweren echter anders.

Zo stelt één van de Epstein-beschuldigers, die anoniem wil blijven, dat zij al in 1994 op Interlochen werd gerekruteerd, toen zij daar als 13-jarige studeerde. In rechtbankdocumenten stelt zij dat Epstein haar vervolgens vier jaar lang misbruikt zou hebben, terwijl Ghislaine Maxwell - zijn vermeende madam - daar regelmatig bij zou zijn geweest. Het vermeende slachtoffer zou ook in zijn huizen in Palm Beach, New York en New Mexico zijn misbruikt.

Rekruteren op Juilliard School

Ook ex-studente en celliste Melissa Solomon heeft gezegd dat ze Epstein en Maxwell op 14-jarige leeftijd op Interlochen heeft ontmoet. Ze zou zes jaar in ’hun wereld’ verblijven, maar werd niet misbruikt. Volgens haar viel ze in ongenade toen ze weigerde meisjes voor Epstein te rekruteren van de Juilliard School in New York, een al even prestigieus conservatorium. Ook weigerde ze een ontmoeting met ’hun vriend prins Andrew’.

Toen in 2007 bekend werd dat Epstein veroordeeld was voor kindermisbruik, verbrak de academie alle banden met Epstein. De hut werd omgedoopt tot The Green Lake Lodge en ook alle andere referenties naar het donateurschap van Epstein werden verwijderd.

De miljardair zelf hield aantekeningen bij over de hut in zijn beruchte zwarte boekje. Hij noemde het zijn ’Michigan Home’ of de ’Epstein Lodge’. In het boekje stonden ook namen van twee studenten die het centrum bezochten.

New York Academy of Art

Eerder lag een voormalig assistente van prins Charles onder vuur omdat zij als decaan een studente van de New York Academy of Art aangemoedigd zou hebben met Epstein te flirten, omdat hij een grote donateur was. Zij ontkende dit en de kunstacademie steunde haar verklaring. Tot woede van een aantal oud-studenten. Zij vonden dat de academie zich meer moest richten op het onderzoeken van de betrokkenheid van Epstein bij het bestuur van de academie, zijn financiële banden met de school of zijn ’relatie met Guggenheim’.