Jennifer Hudson brengt ode aan Kobe Bryant

Hudson komt uit Chicago. Ze zong in 2009 het nummer Will You Be There tijdens de herdenkingsdienst van Michael Jackson in Los Angeles. De Amerikaanse is niet alleen zangeres, ze kreeg de afgelopen jaren ook een Academy Award en Golden Globe Award voor haar acteerprestaties. De 38-jarige Hudson opent zondag de avond met een ode aan Bryant, waarna de spelers het veld op komen.

Tienvoudig Grammy-winnaar Chaka Khan zingt daarna het Amerikaanse volkslied, singer-songwriter Tenille Arts brengt het Canadese volkslied ten gehore. Halverwege de All Star-wedstrijd komen onder anderen Lil Wayne en DJ Khaled het podium op.