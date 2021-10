Prins Charles trots op 8-jarige kleinzoon George

De kleine prins George leert momenteel veel over ’de grote stormen, overstromingen, droogtes, branden en hongersnood’, aldus zijn opa. „Toen ik zo oud was als hij hadden mensen nog geen idee van de schade die ze aanrichtten”, zegt de 72-jarige prins Charles in een fragment van zijn documentaire COP26: In Your Hands. „Toen ik een tiener werd, begon ik pas in te zien dat we moeten stoppen met het vervuilen van de aarde. Anders zouden we een hele gevaarlijke toekomst tegemoet gaan.”

Prins William vertelde eerder in een interview met de BBC dat George „geïrriteerd” en „in de war” is door alle rommel die mensen op straat achterlaten. De 8-jarige prins pakt regelmatig zelf de prikstok erbij om zijn schoolplein op te ruimen. „Hij snapt het gewoon niet. Hij denkt: ik ruim het toch op? Waarom komt het steeds terug?”, aldus William.