GTST-acteurs Dorian en Bertrie hielden relatie bewust stil

Tijdens het 30e seizoen van GTST sloeg de vonk op de set van de soap over tussen acteurs Bertrie Wierenga en Dorian Bindels. Omdat de twee eerst zelf wilden uitzoeken in hoeverre er sprake was van echte liefde voordat ze vragen zouden krijgen van collega’s, hielden ze hun gevonden liefdesgeluk een tijdje stil.