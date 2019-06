Nieuw Whitney Houston-nummer zeven jaar na haar dood

Jaren geleden nam Whitney Houston een cover op van Steve Winwoods hit uit 1986: Higher Love. Het nummer dat vrijdag gereleased is, is een remix daarvan van de 27-jarige Noorse dj Kygo.

Het is zeven jaar na haar overlijden dat er voor het eerst muziek van de fameuze zangeres uitgebracht wordt. Clive Davis, een legende in de muziekindustrie, kondigt het nummer aan op zijn Instagram. Davis werkte met de groten der aarde in de muziek, zoals met Janis Joplin, Aretha Franklin en Whitney Houston.

Kygo voelt zich enorm vereerd ’dat ik in de gelegenheid ben gesteld om met deze fantastische stem van een van de meest legendarische artietsen aller tijden te werken.”

Onlangs werd ook bekend dat er een tour in de maak is met een hologram van Whitney Houston, met haar bekende hits als I Wanna Dance With Somebody en The Greatest Love Of All. Haar originele band en achtergrondzangers zullen meewerken aan de tour, net als haar broer Gary.