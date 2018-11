Debbie Rowe wil geen voogdij over Paris

Oma Katherine Jackson en TJ. Jackson, de zoon van Tito Jackson, delen momenteel de voogdij over de 15-jarige dochter van Michael Jackson. Na haar recente zelfmoordpoging bekijkt de rechter of dat zo moet blijven. Paris zou zelf liever onder de hoede van Debbie willen zijn.

Volgens insiders van TMZ heeft Debbie echter niet de intentie om de kids van The King of Pop uit elkaar te halen. Wel maakt ze zich een beetje zorgen om TJ, die te veel hooi op zijn vork heeft genomen nu hij naast het voogdijschap ook nog voor zijn eigen gezin moet zorgen.

Paris, die momenteel in het ziekenhuis ligt, zocht na haar zelfmoordpoging contact met haar moeder Debbie Rowe. De twee zouden na haar ontslag uit het ziekenhuis samen enige tijd doorbrengen.

Debbie is van mening dat het voor haar puberdochter erg belangrijk is dat ze het hectische leven in L.A. voor zo'n acht weken ontvlucht om beter te worden.