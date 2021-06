Premium Gossip

Moord op Notorious B.I.G. opgelost?

Nog altijd is de moord op hiphoplegende Christopher Wallace, beter bekend als The Notorious B.I.G. of Biggie Smalls, niet opgelost. De Amerikaanse rapper, die in 1997 in Los Angeles werd neergeschoten, wordt een kwarteeuw na zijn dood nog steeds door toonaangevende muziektijdschriften als Rolling St...