Zieke Nielson blaast ook Belgisch festival af

De IJskoud-zanger is geveld door flinke koorts en moest hierdoor zaterdag ook al zijn Concert in the Sky afzeggen. Omdat Sky Radio geen vervanger kon vinden voor de show op grote hoogte op de Tilburgse kermis, werd het concert helemaal afgeblazen.

Het eerstvolgende optreden van Nielson staat gepland voor 10 augustus. Dan beklimt hij het podium van het muziekfestival Zandstock.