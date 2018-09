Debbie Rowe haalt Paris Jackson weg bij familie

Debbie en Paris gaan de zomer niet in Los Angeles doorbrengen. Dat zeggen bronnen tegen website TMZ. Volgens Debbie is het voor haar puberdochter erg belangrijk dat ze het hectische leven in LA voor zo'n acht weken ontvlucht om beter te worden.

Insiders meldden eerder dat Debbie staat te trappelen om de voogdij over Paris te krijgen. "Debbie wil dolgraag dat Paris bij haar komt wonen. Debbie is gek op haar dochter en wil haar elke dag bij zich hebben op de ranch. Paris zou vanuit huis haar lessen kunnen volgen."

Katherine Jackson en TJ Jackson, de zoon van Tito Jackson, delen momenteel de voogdij over het meisje. De kinderbescherming onderzoekt of de de thuissituatie van Paris, die vorige week een zelfmoordpoging deed, stabiel is.