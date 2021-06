Khloé Kardashian haalt uit naar vrouw die haar ’een alien’ noemde

De vrouw die de reactie plaatste, feministe Marsha Coupé, reageerde op een post waarin Khloé als ambassadeur van medicijnen tegen migraine wordt ingezet, iets wat volgens de vrouw in kwestie ’niet erg geloofwaardig is’.

„Wijst onderzoek uit dat hoe meer plastische chirurgie iemand heeft ondergaan, hoe meer ze aan migraine lijden? Welk farmaceutisch bedrijf kiest iemand die zoveel ingrepen heeft ondergaan uit als woordvoerder?”, aldus Coupé.

Kardashian reageerde op de tweet. „Jammer dat je er zo over denkt. Je mag me te allen tijde blokkeren of zelfs verwijderen. Wat ik probeer te doen is mensen helpen die lijden in stilte. Je hebt recht op jouw mening en ik op de mijne. Al denk ik niet dat je jezelf een feminist moet noemen als je andere vrouwen aanvalt.”