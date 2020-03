Barrie Stevens noemt verlies vriend ’bevrijding’

Barrie legt uit dat hij daardoor automatisch zichzelf minder hoog had zitten. Al zit er volgens de choreograaf de laatste jaren wat verbetering in. „De laatste twee jaar denk ik: ’zo slecht doe ik het niet’”, zegt hij in het EO-programma De Kist dat maandagavond uitgezonden wordt.

Ook noemt hij Leen zijn grote liefde. „De vader en de moeder die ik thuis soms niet had. Dat was hij.”

In het programma vertelt hij ook openhartig over het moment toen hij de diagnose prostaatkanker kreeg. „Toen dacht ik: als dit het bestaan is, mag het voor mij afgelopen zijn. Alles was zo somber, zo zwart. Mijn moeder was overleden, mijn vader was heel erg ziek en moest naar een verpleeghuis. Ik vond het heel pittig om het allemaal een plek te geven.”

