Voetbalvrouw Winonah de Jong maakt acteerdebuut in Suriname

Winonah (37) kruipt in de huid van Connie, de zus van hoofdrolspeler Winston Richter die actief is in de drugswereld. „Nadat ik gevraagd werd voor de rol van Connie wist ik niet zeker of acteren wel mijn ding zou zijn”, zegt De Jong, die in 2015 haar eigen modemerk WINONAH lanceerde. „Na het lezen van het script, waarin in mijn geboorteland Suriname op zo’n unieke manier wordt neergezet, was nee geen optie. De opnames zijn inmiddels in volle gang en het smaakt naar meer.”

De film was de afgelopen tijd al volop in het nieuws. Imanuelle Grives werd opgepakt in België bij het festival Tomorrowland wegens drugshandel. Ze beweerde de drugs bij zich te hebben ter voorbereiding op een rol in Suriname. Haar rol is inmiddels overgenomen door Fajah Lourens.

Suriname is een remake van de gelijknamige film uit 2011 en moet vanaf februari in de bioscopen te zien zijn.