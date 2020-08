Virginia Giuffre geeft hoop bijna op: ’Prins Andrew had allang in gevangenis moeten zitten’

Bij een foto van zichzelf met prins Andrew uit 2001 waar ook Ghislaine Maxwell op staat en een oude foto van prins Andrew met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, schrijft ze: „Meer bewijs dan maar denkbaar is en toch verdedigt het rechtssysteem een bekende predator die toevallig een prins is, was het ook maar iemand anders, dan zou hij in de gevangenis gegooid worden. Hij wist dat ik geen keuze had - hij wist dat ik verhandeld werd - gegeven aan hem. Het gaat niet goed. Mijn hoop is bijna op.”

Virginia Guiffre beschuldigt prins Andrew al sinds 2015 dat hij haar drie keer seksueel heeft misbruikt, waarvan ook een keer toen ze nog maar 17 was. Pas na de dood van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein komen haar beschuldigingen opnieuw in de publiciteit. Prins Andrew wilde met een BBC-interview in november 2019 zijn onschuld aantonen, maar door zijn als bizar beschouwde argumenten, tastte het juist zijn geloofwaardigheid aan. Hij moest zijn publieke functies al gauw daarna neerleggen.

Ondertussen zou de Amerikaanse justitie al een verzoek aan de Britse overheid hebben gedaan om prins Andrew te verhoren. Een verzoek dat de Britse regering in een moeilijk diplomatiek parket bracht. Daar lijkt nog steeds geen gehoor aan gegeven te zijn.