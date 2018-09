Lindsay Lohan bezig met vertrek uit rehab

E!Online weet te melden dat de 26-jarige actrice, die momenteel verplicht aan het afkicken is, een bezoek wil brengen aan het filmfestival van Venetië.

Lindsay heeft een rol in de film The Canyons, die op het festival in première gaat.

Het management van Lohan heeft al laten weten dat de actrice er inderdaad aanwezig zal zijn.

Het filmfestival van Venetië begint op 28 augustus en dat komt dus prima uit wat betreft de planning van Lindsay, die volgens haar vader Michael flink is opgeknapt tijdens haar verblijf in rehab.