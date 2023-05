Premium Het beste van De Telegraaf

Kroning Charles III Haar voormalige butler Paul Burrell: Zo zou Diana kroningsdag hebben beleefd

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Hij heeft er lang, heel lang op moeten wachten, maar zaterdag wordt Charles III dan eindelijk gekroond tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Zijn grote moment, al zal de vorst tijdens de ceremonie, net als de rest van de aanwezigen in Westminster Abbey, ongetwijfeld even met zijn gedachten afdwalen naar zijn voormalige echtgenote, wijlen prinses Diana. Ⓒ Getty Images

Ze is er zaterdag niet lijfelijk bij wanneer in Londen koning Charles III wordt gekroond. Maar tijdens de dienst in Westminster Abbey is zijn legendarische ex-vrouw, prinses Diana (1961-1997), in ieders gedachten, zelfs in die van de vorst en diens huidige echtgenote. Waar zou de vorige prinses van Wales zijn geweest wanneer haar huwelijk, en die fatale nacht in Parijs, anders waren gelopen? Diana’s butler Paul Burrell heeft wel een idee. „Ze zou zich hebben geschikt in haar rol.”