Ed Sheeran stopt voorlopig met muziek maken

Sheeran rondde maandag zijn Divide-tour af in het Engelse Ipswich. Hij reisde zo’n twee jaar lang de wereld rond, maar vindt het nu even mooi geweest. „Het voelt bitterzoet. Ik vind het fijn dat jullie hier zijn en dat we het afronden in Ipswich. Dit is mijn laatste optreden voor waarschijnlijk achttien maanden”, zo vertelde de zanger zijn publiek.

De reden voor zijn break is volgens The Sun dat hij meer tijd met zijn vrouw Cherry Seaborn wil doorbrengen en mogelijk een gezin wil gaan stichten. De twee gaven elkaar eind vorig jaar in het geheim het jawoord.