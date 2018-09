'Katy Perry weer stapelverliefd'

Althans, dat beweren vrienden van hun in The New York Post. De twee sterren zouden als een blok zijn gevallen voor elkaar.

De geruchten dat Katy en Robert met elkaar daten, gaan al een maand de ronde. De twee zijn afgelopen weekend samen naar een concert van Bjork in Los Angeles geweest.

Tijdens het optreden zouden ze erg close zijn geweest. Wel liepen ze gescheiden naar buiten, om de fotografen te ontwijken.De acteur zou daarnaast een week bij Katy gelogeerd hebben.

De relatie van de Twilight-acteur met actrice Kristen Stewart, die eerder bevriend was met Katy, liep in mei op de klippen.

Sindsdien wordt Pattinson geregeld met Perry gespot. De zangeres zou echter nog niet helemaal over haar ex John Mayer heen zijn. De twee werden de afgelopen maand diverse keren samen op de gevoelige plaat vastgelegd.