Guus Meeuwis stopt met Groots met een Zachte G-concerten: ’Toe aan nieuwe uitdaging’

Met het besluit van de 51-jarige zanger komt er na zeventien jaar een einde aan de stadionconcerten van Meeuwis. Als reden geeft de zanger dat het na al die jaren gewoon tijd is voor iets anders. „Het is niet op, het is juist in volle bloei. Maar ik voel zelf dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging”, zei Meeuwis donderdag aan tafel bij talkshow Khalid & Sophie.

Groots met een Zachte G begon in 2006 en is sindsdien vrijwel jaarlijks te zien geweest in het Philips Stadion in Eindhoven.

De eerstvolgende editie van de concertreeks is in juni 2023. Over de plannen voor na Groots met een Zachte G kon Meeuwis nog niets zeggen. „Ik heb behoefte aan weer zo’n spontane inval die dan weer leidt tot dit”, zei hij in de talkshow.