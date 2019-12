Chris Martins worsteling: ’Ik mocht geen gay zijn’

Chris vertelde dat hij in zijn tijd op de kostschool bang was om te ontdekken dat hij homoseksueel zou zijn. Hij zat op school met jongens die hem op een agressieve manier ervan beschuldigden dat hij gay was.Door zijn geloof dacht hij dat het verkeerd zou zijn. „Ik was erg homofoob, want ik dacht dat ik voor altijd de pineut zou zijn als ik gay was. Ik maakte me er zeker zorgen over. Ik dacht: ’Ik weet het niet, en als ik het wel ben dan mag het niet’.”

Na een tijdje realiseerde de jonge Chris zich dat er niets mis is met iemands geaardheid, en dat die gedachte ook de druk die hij over zijn leven voelde wegnam. „Op een dag had ik opeens zoiets van: wat maakt het uit als ik gay ben? Veel van mijn helden zijn gay, of wat dan ook. Het maakt allemaal niet uit.”

Chris was tot 2015 getrouwd met Gwyneth Paltrow, met wie hij twee kinderen heeft. Inmiddels is hij al een tijdje aan het daten met Fifty Shades of Grey-actrice Dakota Johnson.