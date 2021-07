Negatieve reacties op HBO-serie prins George: ’Respectloos’ en ’Afschuwelijk’

The Prince vertelt met een knipoog over het koninklijke leven vanuit het oogpunt van prins George (8). Britse media stellen dat hij wordt afgeschilderd als ’brutaal en verwend’. Reacties op de trailer variëren van ’ongepast’ en ’respectloos’ tot ’vreselijk’ en ’afschuwelijk’. „Laat kinderen met rust”, zo klinkt het.

Ook royaltyjournalist Omid Scobie, schrijver van het veelbesproken boek Finding Freedom over prins Harry en Meghan, deelt die mening. „De royals zijn in de loop der jaren in tientallen shows geparodieerd (Spitting Image, The Windsors, Saturday Night Live etc.) Maar dit is de eerste keer dat ik me kan herinneren dat kinderen het doelwit zijn. Het is dan misschien ’comedy’, maar het komt op mij nogal creepy en grensoverschrijdend over.”

De serie gaat donderdag in première op streamingdienst HBO Max. De serie is geschreven en bedacht door Family Guy-producent Gary Janetti. Ook makers van Bob’s Burgers zijn erbij betrokken.

Janetti spreekt zelf de stem in van prins George. Andere stemmen komen van onder anderen Orlando Bloom (prins Harry), Sophie Turner (prinses Charlotte), Tom Hollander (prins Philip én prins Charles) en Alan Cumming (als butler Owen).