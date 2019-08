Beauty and the beast-acteur Luke Evans werkt aan debuutalbum

„Ik heb dit lange tijd verborgen moeten houden, maar nu mag het de wereld in. Ik heb onlangs een platencontract getekend en ben nu in de studio om mijn allereerste album op te nemen”, jubelt de 40-jarige acteur tegen zijn volgers. „Ik ben in de wolken! Zingen is altijd mijn eerste liefde geweest.”

Evans begon zijn carrière op het podium op West End in Londen, waar hij onder meer te zien was in de musicals Miss Saigon, Piaf en Rent. Daarna focuste hij zich meer op films en schitterde hij in Fast & Furious, The Girl on the Train en Beauty and the Beast.