In nieuwe programma-opzet krijgen ook anderen het woord De broeders Van Rossem weer voor de camera

Door Bernice Breure

In het nieuwe programma van Vincent en Maarten van Rossem komen ook anderen aan het woord. Ⓒ NTR

Het was ongetwijfeld even onwennig, maar Maarten en Vincent van Rossem zijn deze week in Emmen begonnen met de opnamen van hun nieuwe programma De broeders Van Rossem. De mannen zullen onder deze titel en in een aangepaste vorm doorgaan met het programma dat ze jarenlang maakten met hun in mei overleden zus Sis, Hier zijn de Van Rossems.