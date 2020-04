Bijna 1,9 miljoen kijkers voor honderdste Zondag met Lubach

Arjen Lubach Ⓒ ANP Kippa

Bijna 1,9 miljoen kijkers stemden zondag af op de honderdste aflevering van Zondag met Lubach. Het was ook de laatste aflevering van de elfde reeks. De honderdste aflevering van het satirische VPRO-programma staat in de top 3 van de best bekeken programma’s van de zondagavond.