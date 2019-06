Musicalconcert Aïda opgedragen aan Martine Bijl

Bij aanvang van de voorstelling nam acteur Tony Neef even het woord. Hij stelde dat de cast en crew de voorstelling opdroegen aan Bijl en vroeg het publiek extra te genieten van de prachtige vertaling die Bijl van de Engelse teksten maakte.

Aïda vertelt over de driehoeksverhouding tussen de Nubische prinses Aïda, de Egyptische legerleider Radames en de vrouwelijke farao Amneris. Het musicalconcert is tot en met 30 juni te zien op het terrein van het Autotron in Rosmalen. De hoofdrollen worden gespeeld door April Darby, Willemijn Verkaik en Freek Bartels.

Nadat Aïda in oktober 2001 in Nederland in première was gegaan, groeide deze voorstelling uit tot de lievelingsmusical van het publiek. Bijna twee jaar lang stond de musical in het Circustheater in Scheveningen en er kwamen 1,2 miljoen bezoekers.