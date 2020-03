Geen haast bij trouwplannen Jennifer Lopez

„Het is zo grappig, toen ik me voor het eerst verloofd had, dacht ik: oooh, we gaan over een paar maanden trouwen”, vertelde Lopez aan Oprah Winfrey. „Je denkt direct terug aan die tijd vol hopeloze romantiek die ervoor zorgde dat ik drie keer getrouwd ben geweest.” Nu is dat volgens haar heel anders. „Hij zegt nu: wat je ook wilt, we kunnen erover praten. En dan zeg ik: als we van plan zijn de rest van ons leven bij elkaar te blijven, waarom zouden we dan haasten?”

Ze bekende ook dat haar relatie met Rodriguez sowieso verschilt van haar eerdere relaties. „Het is anders dan alles wat ik ooit heb meegemaakt en dat heeft te maken met zijn consistentie. Wat hij zegt, doet hij. Elke keer. En dat is heel waardevol.”

Lopez en Rodriguez zijn sinds 2017 samen en verloofden zich in maart vorig jaar. Op het strand in Miami vroeg de oud-honkballer zijn vriendin ten huwelijk.