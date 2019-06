Taylor Swift koppelt kledinglijn aan nieuw album

„Stella is al heel lang een vriendin van mij en bovendien is ze een vrouw die ik enorm bewonder. Ik vind de dingen die ze creëert geweldig en ook de manier waarop ze dat doet. Er zit zoveel verbeelding en romantiek in haar ontwerpen en ik heb heel vaak kleding van haar gedragen. Ik vind het echt fantastisch om met haar te mogen samenwerken”, aldus Taylor tijdens een Instagram Live sessie.

Zowel Taylor als Stella wilden nog geen mededelingen doen over de ontwerpen of de lanceerdatum. Wel zei Swift dat haar album ’erg romantisch is’, iets wat dus ook terug gezien zou kunnen worden in de kledinglijn.