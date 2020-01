Lil’ Kleine is ’Domste Bontje van 2019’

Lil’Kleine heeft zijn ’winst’ te danken aan een jas met een kraag van coyotebont, waarin hij het afgelopen jaar meerdere keren is gespot. Door het dragen van bont zou hij jongeren het idee geven dat het „acceptabel, stoer en modieus” is. Volgens organisator Bont voor Dieren is de Amsterdammer een rolmodel en draagt hij „door het pronken met bont bij aan het in stand houden van dit dierenleed”.

Moranni te Winkel, campagneleider van Bont voor Dieren: „Lil’ Kleine is al eens eerder genomineerd voor Dom Bontje. Hij had daarom beter kunnen weten, maar bleef ook na zijn nominatie bont dragen. Dat maakt hem een terechte winnaar. Ik betreur dan ook zijn keuze om zich niet te verdiepen in het ware verhaal achter zijn bontkraag. Wij hopen alsnog dat hij openstaat voor bewustwording. Veel jongeren zien Lil’ Kleine als een rolmodel, en bij hen ligt de bontvrije toekomst!”

Behalve Lil’ Kleine waren ook rappers Donnie en Boef, zangers Gerard Joling en Samantha Steenwijk en voetbalster Jackie Groenen genomineerd. Vorig jaar ging Famke Louise er met de twijfelachtige eer vandoor.