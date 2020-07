Vijfde seizoen The Crown loopt vertraging op

De timing komt niet verkeerd uit aangezien na het vierde seizoen weer een castwissel plaatsheeft. Tussen het tweede en derde seizoen zat ook meer tijd toen eveneens alle hoofdrolspelers werden vervangen.

Netflix kondigde in januari aan dat de vijfde reeks de laatste zou zijn maar kwam daar later op terug. Enkele weken geleden meldde bedenker Peter Morgan dat er toch een zesde seizoen zou komen. „Toen we de verhaallijnen voor seizoen vijf bespraken werd duidelijk dat, om aan de rijkheid en complexheid van het verhaal te kunnen voldoen, we terug moesten naar het oorspronkelijke plan om zes seizoenen te maken”, zei hij.

Seizoen vier is de laatste met Olivia Colman als koningin Elizabeth. Daarna neemt Imelda Staunton het van haar over.