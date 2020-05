Bespied worden in je eigen huis in ’De Honger’

Kasper van Beek: ’Als lezer moet je kunnen meepuzzelen.’ Ⓒ Foto Alexander Achilles

Een gezin komt thuis na een weekendje weg. Op de salontafel valt meteen een gele Post-it op, met in grote letters PLAY erop. Hij zit op een afstandsbediening geplakt. Wat is er aan de hand? Het gezin, vader Liam, moeder Evi en dochter Yana, zet de videospeler in beweging…