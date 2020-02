Komedie Finkers best bezochte film van Nederland

De Beentjes van Sint Hildegard, de eerste bioscoopfilm van cabaretier Herman Finkers, is momenteel de best bezochte bioscoopfilm van Nederland. Al 75.000 mensen zagen de film van regisseur Johan Nijenhuis, blijkt uit de bioscoopcijfers die maandag zijn gepubliceerd.

De film scoort niet alleen in Twente, waar de eerste voorstellingen al weken van tevoren uitverkocht waren, maar ook in de rest van het land. De Beentjes van Sint Hildegard is de eerste speelfilm waarin Finkers de hoofdrol speelt. Ook schreef de Twentse komiek het scenario.

De film van regisseur Johan Nijenhuis vertelt over een Twents echtpaar dat na 35 jaar huwelijk de balans opmaakt en zich afvraagt of ze allebei wel echt gelukkig zijn. Opvallend is dat ook de critici positief zijn over de film. Meestal hebben zij weinig lovende woorden over voor films van Nijenhuis, die grote successen oogstte met romantische komedies als Costa!, Verliefd op Ibiza en Toscaanse bruiloft.