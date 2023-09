David Attenborough presenteert laatste serie Planet Earth

De omroep bevestigt in een verklaring dat Attenborough inmiddels al is begonnen met de opnames. De serie start in het Verenigd Koninkrijk en staat in het teken van Charles Darwin (1809 - 1882), de Britse bioloog en bedenker van de evolutietheorie geldt als een van Attenboroughs persoonlijke helden.

Vogelgriep

Het was al enige tijd duidelijk dat Attenborough vanwege zijn respectabele leeftijd niet veel langer op locatie kon filmen. Tijdens de opnames van zijn vorige natuurserie Wild isles reisde er een arts met defibrilator mee. Ook vreesden de producenten dat de presentator mogelijk vatbaar zou zijn voor vogelgriep waardoor hij niet te dicht bij zeevogels mocht komen.

Planet Earth geldt sinds de start in 2006 als een van de populairste natuurprogramma’s van de BBC. Of en wanneer de serie in Nederland wordt uitgezonden is nog niet bekend.