Iron Maiden annuleert concerten Australië en Nieuw-Zeeland

Ook de concerten aan het einde van de maand in delen van Azië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn geannuleerd. Mensen die kaartjes hebben gekocht krijgen het bedrag volledig teruggestort. „We beloven onze fans dat we voor jullie komen optreden wanneer dat kan. We houden van toeren door jullie prachtige landen, waar we onszelf altijd thuis voelen”, liet de band weten.

Op de website van Iron Maiden zijn nog wel tickets te koop voor de Europese shows van de band in juni en juli. Het concert van de Engelse metalband in het Nederlandse Weert is wel geannuleerd. Dat evenement zou plaatsvinden op 9 juli, maar gaat nu niet meer door.