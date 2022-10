Rapper Cardi B haalt uit naar Madonna: ’Iconen als zij worden teleurstellingen’

Madonna vindt dat zij met haar album Erotica en het boek Sex, die drie decennia geleden verschenen, de weg heeft vrijgemaakt voor andere vrouwelijke artiesten om hun seksualiteit te uiten. „Dertig jaar geleden publiceerde ik een boek genaamd Sex”, herinnert de 64-jarige zangeres zich zondag op Instagram. „Naast foto’s van mij waren er foto’s van mannen die mannen zoenen, vrouwen die vrouwen zoenen en ikzelf die met iedereen zoent. Ik schreef over mijn seksuele fantasieën en deelde mijn standpunt over seksualiteit.”

Ze gelooft dan ook heilig in dat zij, en zij alleen, het pad heeft vrijgemaakt voor jongere, vrouwelijke artiesten. „Cardi B kan nu zingen over haar WAP (Wet Ass Pussy, red.), Miley Cyrus kan schaars gekleed op een sloopkogel zitten en Kim Kardashian kan in haar blote billen op ieder tijdschrift staan. Graag gedaan, bitches”, aldus Madonna, die haar betoog afsluit met een emoji van een clown.

De toon

Kort daarna reageert Cardi B op het bericht. Niet alleen is ze niet gediend over de toon, ook vindt de rapper het respectloos dat ze door de zangeres een bitch wordt genoemd. „Ik groeide op met haar muziek en heb deze vrouw talloze keren de hemel ingeprezen. Maar ze had ook haar punt kunnen maken zonder clownemoji’s te gebruiken en uit de bocht de vliegen”, schrijft Cardi op Twitter.

„Iconen zoals zij worden teleurstellingen als ze het eenmaal hebben gemaakt, daarom blijf ik dicht bij mezelf.” Wanneer twitteraars Cardi vertellen dat ze wellicht niet begrijpt wat Madonna bedoelt – en dat de zangeres haar helemaal niet probeert te beledigen – reageert ze met: „Ik begrijp heel goed wat ze zei, maar het gaat om de tóón. Mij een bitch noemen en clownemoji’s plaatsen? De fuck!”

Telefoongesprek

Niet veel later laat Cardi echter weten dat de kortstondige ruzie alweer is opgelost. „Ik heb net met Madonna aan de telefoon gezeten en het was geweldig”, deelt de rapper op Twitter. En ook Madonna komt haast woorden tekort om haar bewondering voor de 34-jaar jongere artiest uit te spreken. „Ik hou van je, Cardi! Dat is altijd al zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven.” Eind goed, al goed.

Het bericht dat aanleiding was voor de ruzie heeft Madonna inmiddels verwijderd. Dit is haar meest recente Instagrambericht: