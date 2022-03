Premium Het beste van De Telegraaf

Het open huwelijk van Will en Jada: ’Er moest iets veranderen’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Will Smith en zijn vrouw Jada steunen elkaar door dik en dun. Ⓒ Getty Images

Dat Will Smith (53) te allen tijde voor zijn vrouw, actrice Jada Pinkett-Smith (50), opkomt, is wel gebleken. Tijdens de Oscars gaf de Hollywoodster collega-acteur en host Chris Rock een klap in zijn gezicht toen hij de draak stak met het kapsel van Jada. Eerder sprong Will al voor haar in de bres toen er allerlei geruchten de ronde deden over vermeende affaires.