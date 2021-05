Acteur Billy Porter heeft hiv

De Amerikaanse acteur, bekend uit films als Cinderella, Like a Boss en de series American Horror Story en Pose, kreeg de diagnose in juni 2007. „Ik heb me lang afgevraagd waarom ik hiv wel mocht overleven”, vertelt de 51-jarige acteur, die veel mensen om zich heen zag sterven.

„Ik leef nog om het verhaal te mogen vertellen. Er was een hele generatie voor mij en ik sta op hun schouders”, vertelt hij over de aidsepidemie in begin jaren tachtig, waarbij hiv en uiteindelijk aids een doodsvonnis was. „Ik kan zijn wie ik ben doordat zij hebben gestreden. Dus het is tijd om een grote jongen te zijn en te praten.”

Porter kreeg het nieuws toen hij naar de dokter ging voor een puistje. Hij liet zich gelijk testen op hiv, zoals hij dat elke zes maanden deed. „De dokter kwam terug, keek me aan en ik zei: ’Wat is er?’ Hij ging zitten en ik zag dat het fout was. Hij zei: ’Je bent positief.’”

Met het vertellen van zijn verhaal hoopt Porter dat hij zich vrijer kan voelen en zichzelf meer kan accepteren. „Dit is voor mezelf. Ik doe dit voor mezelf. Ik ben nu niet meer bang”, sluit hij af. „Ik vertelde het aan mijn moeder – dat was het engste voor mij. Het kan me nu niet meer schelen wat iemand te zeggen heeft. Je steunt me of je gaat gewoon weg.”