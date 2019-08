Helena Bonham Carter vond prinses Margaret eng

„Mijn oom kende haar vrij goed”, aldus Helena. „Ze was best eng. Op een gegeven moment heb ik haar een keer ontmoet op Windsor Castle en zei ze tegen me: ’je wordt iets beter hè’.” Volgens de actrice doelde de royal daarmee op haar acteerwerk. „Tenminste, ik neem aan dat ze het daar over had.”

De band van de familie van de actrice en het Britse koninklijk huis stamt uit begin vorige eeuw. Helena’s overgrootvader van haar moeders kant, H. H. Asquith, was van 1908 tot 1916 premier van het Verenigd Koninkrijk. Ook haar vaders familie, de Bonham Carters, heeft een aantal prominente Britse politici voortgebracht.