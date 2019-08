Gordon dankzij Patty Brard naar kliniek

Patty Brard vertelt ronduit over haar lichaam, muziek, theatershow, aanstaande programma’s en haar vriendschap met Gordon. „Het gaat heel erg goed met Gordon. Ik spreek hem dagelijks. Hij bedankte mij gisteren nog voor de inspiratie die ik voor hem ben geweest om zichzelf te herontdekken.”

Het is echter niet zo dat Brard hem naar de kliniek heeft gestuurd. „Nee, nee. Hij zag gewoon wat het met mij deed. Dat ik niet meer drink, dat ik niet meer eet, dat ik heel veel sport. Hij zegt: ’Ik wil dat ook!’”, verklaart ze.

„Hij is echt serieus goed op pad. Ik vind echt dat hij het heel knap -heel luxe- heeft aangepakt. We kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. En wij gaan vanaf oktober op pad, de wereld rond op zoek naar de eeuwige jeugd”, verklapt ze over het programma dat ze samen gaan maken.

„Het is hilarisch, wij zijn samen heel grappig. Ik weet niet of het bloedbonje wordt of gezellig, maar het wordt in elk geval wel tv. Goudeerlijke tv!”